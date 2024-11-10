بعد حرق العلم اللبناني .. كميل متى يعلق ساخراً

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل اللبناني كميل متى على إقدام العدو الصهـ يوني على إحراق العلم اللبناني، ساخراً من أدانة بعض المسؤولين لهذا الأمر، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق متى قائلاً :"نكتة اليوم قال أدان العـ دو حرق العلم اللبناني من قبل جيشه وان حربه مع حـ زب الله مش مع لبنان. وآثار بعلبك وصور شو؟سوق النبطية شو؟الكنائس القديمة والمباني التراثية شو؟بعد ما حكينا عن الصـ واريخ الممنوعة والمجاـ زر. المشكلة مش بالعدو المشكلة اللي مصدق هالنكتة من عنا وجر للدول والأنظمة".
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