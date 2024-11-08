حصول علاقة حميمة بين ليوناردو دي كابريو وشون ديدي كومبز غير مستبعد بسبب هذه المعطيات

ميرنا وليد - بيروت - بعد تداول معلومات عن إعتراف الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بإقامة علاقة حميمة مع النجم شون ديدي كومبز، ونشر صور له معه في إحدى الحفلات التي كانت تقام في بيته، قد تكون دقيقة، لأن شون ديدي كومبز كشف أن نجم فيلم تيتانيك كان المدعو رقم 1 الى حفلاته، التي ضمت أسماء مشاهير، منهم كيم كارداشيان وباريس هيلتون وجينيفر لوبيز.



يذكر أن شون ديدي كومبز كان يشترط على المدعوين أن يكون اللباس باللون الأبيض، وأطلق على حفلاته إسم الحفلات البيضاء 'White Parties'.

من جهته كشف ليوناردو دي كابريو أنه قطع علاقته بـ شون ديدي كومبز منذ سنوات، ونفى أن يكون له علاقة بالممارسات الشاذة، التي كانت تحصل في حفلاته.