التفاصيل الكاملة لافتتاح مؤتمر النقد السينمائي الدولي 2024 في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - واكبت "الخليج 365" من الرياض افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي بتغطية ولقاءات خاصة، حيث انطلقت أعمال المؤتمر الذي تنظمه هيئة الأفلام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024، بحضور حاشد من المهتمين والمتخصصين في مجال السينما، وصُنَّاع الأفلام، ومحبي الشاشة الكبيرة.

الصوت في السينما

تُعقد الدورة الثانية هذا العام تحت شعار "الصوت في السينما"، حيث تُسلَّط الأضواء على دور الصوت في إثراء تجربة المشاهدة السينمائية، من خلال مناقشة أبعاده المتعددة، بما يشمل الموسيقى التصويرية، والمؤثرات الصوتية، وأصوات الطبيعة. إضافة إلى موضوع "الصوت"، يتناول المؤتمر عدة جوانب سينمائية متنوعة، إذ يشارك نخبة من المتخصصين في ندوات حوارية وعروض تقديمية لطرح رؤاهم وأفكارهم، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية، عروض الأفلام، والأركان التفاعلية التي تتيح للجمهور فرصة الانغماس في رحلة فنية تعليمية ممتعة تثري تجربتهم السينمائية.

كلمة رئيس هيئة الأفلام

افتُتح الحفل بفيلم تعريفي يلقي الضوء على مسيرة مؤتمر النقد السينمائي، وأهدافه وإنجازاته. بعدها ألقى الرئيس التنفيذي لـ هيئة الأفلام، عبد الله بن ناصر القحطاني، كلمته التي أشار فيها إلى التزام الهيئة بتأسيس قطاع سينمائي قوي ومستدام، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أهمية تمكين النقد كوسيلة فكرية وفنية تدعم مسيرة السينما وتفتح أمامها آفاقًا جديدة. وذكر القحطاني أن المؤتمر يهدف إلى جمع النقاد والمبدعين لتبادل الأفكار والخبرات، سعيًا نحو إرساء وعي سينمائي عربي متعمق يواكب المعايير العالمية، مع الحفاظ على الأصالة والهوية الثقافية.

كلمة المخرج عبد الله المحيسن

كما تضمن الحفل كلمة للمخرج السعودي القدير عبد الله المحيسن، الذي أكد على أن النقد الصادق والواعي يشكّل دعامة أساسية للإبداع السينمائي، واصفًا السينما بأنها رسالة قبل أن تكون فنًا. عقب ذلك، عُرض فيلم "اغتيال مدينة" للمحيسن، الذي يُعتبر من أوائل الأفلام الوثائقية السعودية والحائز على جوائز دولية عدة. تلا العرض جلسة حوارية أدارها الناقدان أحمد شوقي وأحمد العياد، تناولت أبعاد الفيلم وأهميته.

عبد الله المحيسن وعمار الشريعي

المحيسن تحدث خلال الندوة عن بداياته الفنية، وعن أسرار تعاونه مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، من خلال الموسيقى التصويرية لفيلم "اغتيال مدينة" الذي يعد أول عمل يقوم الشريعي بتأليف الموسيقى التصويرية له، وتابع المحيسن: "رشحت الشريعي بعد ذلك للمنتج يحيى العلمي لكي يقوم بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "الأيام" الذي تناول سيرة الأديب الراحل طه حسين ولعب بطولته النجم الراحل أحمد زكي، ومن هنا جاءت انطلاقة عمار الشريعي في تأليف الموسيقى التصويرية للأعمال السينمائية والدرامية".

تفاصيل مؤتمر النقد السينمائي الدولي

يُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُقام بتنظيم من هيئة الأفلام، والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مجال السينما في المملكة عبر إقامة الفعاليات النوعية ودعم المواهب المتميزة. حيث تولي هيئة الأفلام مجال النقد السينمائي اهتماماً خاصاً كونه من أهم عوامل الارتقاء بصناعة السينما وتجربة مشاهد الفيلم. وقد سبق إجراء ملتقيين للنقد السينما في حائل في 27 سبتمبر وفي الأحساء في 25 أكتوبر، ويقام مؤتمر النقد السينمائي الدولي ليكون الحدث الختامي لملتقيات هذا العام.

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