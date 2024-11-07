حقيقة التحضير لفيلم ولاد رزق 4.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - حققت سلسلة "ولاد رزق" نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الثلاثة أجزاء التي تم عرضها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015 والثاني عام 2019 والثالث الذي تم عرضه هذا العام وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع خاصة بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.

ترقب الجزء الرابع من "ولاد رزق"

وشهدت الأيام الماضية ترقب الجمهور لرؤية جزء رابع من فيلم "ولاد رزق" لاسيما بعد انتهاء عرض الفيلم في صالات السينما وطرحه على منصة شاهد هذا الأسبوع، إضافة إلى تصريحات مخرج ومنتج الفيلم طارق العريان خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالتأكيد على أنه وفريق عمله يدرس فكرة تقديم جزء رابع من فيلم "ولاد رزق" ويبحثون عن الفكرة المناسبة، مما شوق الجمهور للعمل.

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وكشف مصدر من صناع فيلم "ولاد رزق" حقيقة تقديم جزء رابع خلال الفترة الماضية موضحاً لـ"الخليج 365" أن الأمور مازالت مبكرة جداً الشروع فى الرابع خاصة وأنه لم يتم الاستقرار على الفكرة المقرر تقديمها، إضافة إلا أن مؤلف الفيلم صلاح الجهيني منشغل حالياً بالتحضير لفيلم "الشايب" من عالم "ولاد رزق" وبطولة آسر ياسين وتأليف كريم أسامة وإخراج أحمد علاء الديب.

حقيقة التحضير للجزء الرابع من "ولاد رزق" قريباً

وأضاف المصدر إلى أن المخرج طارق العريان أيضاً منشغل حالياً بالتحضير لفيلم جديد من بطولة عمرو يوسف مازال في مرحلة الكتابة وسيحتاج إلى الوقت ما بين التحضير والتنفيذ لاسيما وأن عمرو مرتبط هو الآخر بتصوير فيلم "درويش" في الوقت الحالي إضافة إلى استعداده لأكثر من عمل جديد، لافتاً أن مسألة تقديم جزء رابع من "ولاد رزق" لن تكون قبل عامين على الأقل.

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وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفيه السعودية، قد لمح مع إنطلاق عرض الجزء الثالث، لتقديم جزء رابع من فيلم "ولاد رزق" بعدما كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر، الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفيلم، وأتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم، احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى أشوفه آخر 2025".

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

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الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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