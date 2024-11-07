هل كشفت كاردي بي عن إسم طفلتها عن طريق الخطأ؟ .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - ربما كشفت النجمة العالمية كاردي بي للتو عن اسم طفلها الثالث من زوجها المنفصل أوفست.

أنجبت مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي، البالغة من العمر 32 عاماً - طفلة في سبتمبر، وفي يوم الأربعاء، ظهرت وهي تستعرض عرض مجموعة من خمسة أساور من الألماس عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

كتب على اثنان من الأساور أسماء طفليها الأكبر سناً ابنتهما كولتشر، ست سنوات، وابنهما ويف، ثلاث سنوات.

وبذلت بي قصارى جهدها لإخفاء السوار الخامس في المجموعة والذي يحمل اسم طفلها الثالث، لكن انزلاق إصبع سريع كشف أنه يبدأ بالحرفين "B" و"L".

وعلقت بي :"لا يمكنكم رؤية اسم ابنتي بعد، لذا يجب أن أخفي الاسم الأخير"، روت وهي تدير معصمها أمام الكاميرا.

وسرعان ما توجه المعجبون ذو العيون الحادة إلى قسم التعليقات، حيث ادعى العديد منهم أنهم لاحظوا أيضًا الأحرف "S" و"O" و"M" على السوار الماسي.

كان الكثيرون مقتنعين بأن كاردي أطلقت على ابنتها المولودة حديثاً اسم "Blossom"، وفي الوقت نفسه، عارض آخرون ذلك ونظروا إلى أن السوار في الواقع يحمل اسم "Bloom".

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