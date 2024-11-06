نوال الزغبي ترد على معجبة بقلب مكسور: “لبنان أهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رد عفوي يعكس مشاعرها تجاه الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، تفاعلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مع رسالة من إحدى معجباتها على موقع “إكس”. كتبت الشابة في رسالتها: “اشتقت كتير لطاقتك الحلوة يا نونا، بس أنا بالحرب كنازحة ما رح انبسط وركز بالألبوم”، مشيرةً إلى أن الأوضاع الحالية تمنعها من الاستمتاع بموسيقها المفضلة والتركيز على الألبوم.

وجاء رد نوال الزغبي على هذه الرسالة بقولها: “لبنان أهم من الألبوم”، وأرفقته برمز قلب مكسور، مؤكدةً أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان تجعل إصدار الألبوم أقل أهمية في الوقت الحالي.

هذا التفاعل حظي بتقدير واسع من جمهورها الذي شاركها مشاعر التضامن والتعاطف، مبرزين تقديرهم لتفهمها وتعاطفها مع جمهورها في هذه الأوقات العصيبة.