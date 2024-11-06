درّة تتخذ هذا القرار بعد اختيار فيلمها للمنافسة في “مهرجان القاهرة السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الندوة التي أُقيمت لتكريمها في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً، كشفت الفنانة درّة تفاصيل دخولها عالم الإخراج كتجربة تخوضها للمرة الأولى، بجانب دخولها أيضاً مجال الإنتاج، حيث أشارت إلى أنها قررت دخول هذين المجالين حتى تقدّم فيلمها الجديد “وين صرنا”، الذي تشارك به في “مهرجان القاهرة السينمائي”.

وتحدثت درّة خلال الندوة عن تجربة فيلمها، حيث قالت: “مش ناوية أكمل في الإنتاج بس هكمل في مجال الإخراج، والإنتاج عملته لأني مكنتش عايزة أعطّل مشروعي، ولا أغير رؤيتي للفيلم الوثائقي “وين صرنا”، وأنتجت فيلمي بالكامل بدون أي تمويل خارجي، ومظهرتش فيه خالص قدام الكاميرا”.

وتابعت: “يوسف شاهين كان بيختار كل الأدوار بنفسه، وهو اللي عملي أوديشن، وفيلم “الأولة في الغرام” اللي عرف الجمهور عليّ، بحب الأدوار المركبة واللي بعيدة عني، ومسلسل “سجن النسا” كان محطة مهمة في حياتي، والناس مكنوش متوقعني كممثلة فيه”.

وأضافت: “مسلسل “سجن النسا” مرحلة في مشواري، وفيلمي الجديد “وين صرنا” استعنت فيه بشخصيات كلها حقيقية، والموجودين فيه كلهم حقيقيين، أول إخراج أعمله بناس حقيقية مش ممثلين، وهما اللي خلّوني أعمل الفيلم لإني حبيتهم وبهتم في شغلي بالوجوه اللي معايا على الشاشة… وإدارة مهرجان القاهرة قبلت فيلمي بدون ما يعرفوا إني المخرجة… وإيماني بالقضية الفلسطينية سبب تقديمي له”.

وتحدثت درّة عن موقف جمعها بالفنانة ميرفت أمين، قائلةً: “كنت في مكان مسافرة، ومش في مود كويس، لقيت مكالمة من ميرفت أمين بتقولي أنا بتفرج عليكي في مسلسل “المتهمة”، وانتي هايلة فيه وده بالدنيا عندي لما ناس كبيرة تجيلي إشارات منها تديني أمل وطاقة وحب”.