شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا أجيليرا تدعم كامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت المغنية العالمية كريستينا أجيليرا على المسرح في تجمع للمرشحة كامالا هاريس في لاس فيجاس، نيفادا، وغنت أغنيتها الناجحة Fighter مرتدية زيًا أسود بالكامل يتكون من بدلة جسم بأكمام طويلة وحذاء أسود يصل إلى أعلى رجلها.

وعنت المطربة العالمية أجيليرا أغنية مناسبة للانتخابات الرئاسية: " Makes me that much stronger/Makes me work a little bit harder/Makes me that much wiser/So thanks for making me a fighter".



كريستينا أجيليرا

فى نفس السياق فاجأ الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو مشجعي كرة القدم الأمريكية في مباراة للترويج لكامالا هاريس، قبل الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر دى نيرو الحائز على جائزة الأوسكار في حفل استقبال مباراة فيلادلفيا إيجلز وجاكسونفيل جاجوارز في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا.

وظهر دي نيرو وهو يتفاعل مع المشجعين، ونشر الحساب الرسمي لرابطة كرة القدم الأمريكية على X الصور، كما تم التقاط هذا الظهور من قبل مايكل إمبريتش، العضو السابق في اللجنة الاستشارية لوزير شؤون المحاربين القدامى، الذي شارك صورة لدي نيرو إلى جانب وزير الخارجية السابق جون كيري والمشجعين.