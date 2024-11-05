ناهد السباعي تهدي مسلسلها الجديد لأرواح هؤلاء الراحلين

ميرنا وليد - بيروت - أهدت الممثلة المصرية ناهد السباعي، مسلسلها الجديد "نقطة سودة"، لروح والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والممثل الراحل أشرف عبد الغفور والممثلة الراحلة ناهد رشدي.

وشاركت ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي، برومو مسلسل "نقطة سودة"، والذي ظهرت فيه بشخصية فتاة تعاني من أزمات مع أقرب المحيطين بها، كما أنها تمارس فن الرسم.

وأرفقت ناهد البرومو بتعليق كشفت فيه أن المسلسل سيتم عرضه قريباً، وأضافت: "المسلسل كان آخر عمل للأستاذ أشرف عبد الغفور والأستاذة ناهد رشدي، أحب أن أهدي المسلسل لروح أمي ناهد فريد شوقي والأستاذ أشرف عبد الغفور والأستاذة ناهد رشدي، اللّهم أغفر لهم وارحمهم".

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