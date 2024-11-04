درة التونسية : "تشبيهي بمونيكا بيلوتشي شرف كبير وأرفض المقارنات"

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة والمخرجة التونسية درة عن فخرها بتشبيهها بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ووصفت ذلك بأنه شرف كبير لها. وخلال ندوة تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بالعين السخنة، التي أدارها الناقد محمد الروبي، قالت درة: "أتمنى أكون في ربع جمال مونيكا بيلوتشي، فأنا أحبها كثيرًا، وفيما يخص المقارنات مع زملائها من نفس الجيل، اعتبرت درة هذا الأمر غير جيد، مؤكدة رفضها للمقارنة سواء في الوسط الفني أو في الحياة العامة، لأن لكل شخص مميزاته الخاصة، كما عبرت عن سعادتها بتجربتها الجديدة كمخرجة ومنتجة في الفيلم الوثائقي "وين صيرنا"، وعن مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي.

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