شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد بدير والأب بطرس دانيال يقدمون واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد عز وأحمد بدير والأب بطرس دانيال والفنانة نهال عنبر والفنان إيهاب فهمي على تقديم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي والذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

‎وكان مصطفى فهمى قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا في شهر أغسطس، دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى

عزاء مصطفى فهمى