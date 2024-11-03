عائشة بن أحمد ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بإختيارها للمشاركة في لجنة تحكيم الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكتبت عبر حسابها الرسمي: "فخورة باختياري للمرة الثانية كعضو في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي".



وأعلن المهرجان عن تفاصيل النسخة السادسة من فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي ستعقد من 15 إلى 20 تشرين الثاني 2024، وتشمل دورات تدريبية وجلسات نقاشية وورش عمل تغطي مواضيع مثل الإنتاج وتصميم الصوت وكتابة السيناريو والتوزيع.

تهدف هذه الفعاليات إلى معالجة تحديات صناعة السينما وتقديم منصة لصناع الأفلام العرب للتواصل مع محترفي المجال على مستوى عالمي ودعم المواهب الشابة، ويعود أيضًا سوق القاهرة للأفلام هذا العام، بمشاركة شركات الإنتاج والتوزيع وأبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الأفلام.