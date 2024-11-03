نبهات شهري في أحدث صورة.. بدت بإطلالة شبابية عشرينية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - خطفت النجمة التركية نبهات شهري منذ أن أطلت في المسلسل التركي المدبلج "العشق الممنوع" الذي عرض في العالم العربي في العام 2010 بدور فيروز خانم والدة البطلة سمر(بيرين سات) المتسلطة والمتعالية التي تحب التدخل في حياة كل من حولها غير مهتمة سوى بالمال والسلطة، إعجاب الجمهور العربي بسبب جمالها وأناقتها الدائمة البارزة في المسلسل وبالطبع أدائها الرائع.

وبالرغم من مرور سنوات عدة على عرض المسلسل لاتزال فيروز خانم ماثلة في الأذهان كواحدة من أكثر النجمات التركيات أناقة وجمالاً لاسيما وأنها تبلغ من العمر 80 عاماً ولكنها تبدو أصغر من ذلك بكثير. بالاضافة لدورها البارز في "العشق الممنوع" بشخصية فيروز خانم، عادت النجمة التركية نبهات شهري فأسرت الجمهور العربي بدور السلطانة الأم في المسلسل الشهير "حريم السلطان" الذي حقق نجاحاً باهراً في العالم العربي لدى عرضه منذ سنوات.

تجيد نبهات شهري اختيار إطلالات تعطيها نفحة شبابية لافتة



نشرت النجمة التركية نبهات شهري مؤخراً صورة لها وهي تسير في الشارع، عبر حسابها على إنستغرام بدت من خلالها بإطلالة شبابية ساحرة عشرينية حيث ارتدت سروالاً واسعاً فضفاضاً يمنحها راحة في الحركة باللون الرمادي، نسقت معه كنزة قطنية ناعمة باللون نفسه مع وشاح باللون الرمادي والأحمر الداكن. وانتعلت حذاءً رياضياً باللون الأسود. كما وضعت نظارات شمسية واعتمدت تسريحة بسيطة وأكسسواراً عبارة عن عقد طويل يتلاءم وإطلالتها الشبابية هذه التي حازت الكثير من الإعجاب للنجمة نبهات شهري التي تبلغ من العمر 80 عاماً. ولكنها تبدو دوماً أنها أصغر من ذلك بكثير بكل إطلالاتها سواء من خلال الصور التي تنشرها أو بظهورها في الأعمال التي تشارك بها.

فالنجمة التركية نبهات شهري تجيد اختيار إطلالات تعطيها نفحة شبابية لافتة. وكتبت تعليقاً غامضاً على هذه الصورة قائلة:" بدلاً من إرسال طاقة جيدة إلى الكون، لو أرسلنا عدداً قليلاً من الناس من الكون، لدخلنا في غيبوبة من الطاقة الجيدة... وتحولنا إلى مولّد بإرسال الطاقة إلى الكون..."

وقد أثنت التعليقات على جمالها وأناقتها اللذين تظهر بهما وجاءت كلها مشيدة بملابسها الجميلة وذوقها الراقي. وبعضهم قال إنها عنوان للأناقة والكاريزما وأنها امرأة جميلة وأنيقة وعصرية. ومنهم من قال لها "بالتأكيد أنت مثلي الأعلى".

صورة نبهات شهري في أحدث ظهور لها

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تهوى نبهات شهري الحياة البسيطة وتعيش بتفاؤل



عن سر إشراقتها الدائمة بهذا العمر، تعترف نبهات شهري في أكثر من لقاء أنها تهوى الحياة البسيطة حيث تعيش بتفاؤل ومحبة دائماً وتأخذ الأمور في الحياة ببساطة بعيداً عن التعقيدات.

صورة تبرز أناقة نبهات شهري

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وبالنسبة لرشاقتها ذكرت نبهات شهري أنها تتناول الخضار والفاكهة بكثرة ولا تتناول الوجبات السريعة. أما الأناقة فقد أصبحت منذ سنوات عدة جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، ولا تبالغ بها. كذلك ذكرت نبهات شهري أنها تحب أن تضع في أيامها العادية بعيداً عن التصوير الماكياج البسيط بنفسها. وعبرت نبهات شهري عن سعادتها بإعجاب الناس بها وبأناقتها وشبابها الدائم كما عهدوها دائماً. وذكرت أن تفاؤلها وشعورها بالرضا الداخلي ينعكسان على شكلها الخارجي ومظهرها ويمنحانها إشراقة وصفاء ومرحاً وتصف شخصيتها بالبسيطة.

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اسمها الكامل هلال نباهة تشهره ولكنها معروفة باسم نبهات شهري. هي ملكة جمال تركيا سابقاً وممثلة سينمائية وتليفزيونية. ولدت في 15 مارس 1944، هي ممثلة ومغنية وعارضة أزياء تركية. انتخبت نبهات شهري ملكة جمال تركيا في العام 1960 وسرعان ما بدأت تحقق الشهرة وانتشرت صورها في الطرقات ومثلت تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم. وبالرغم من جمالها البارز لم تستطع تحقيق الفوز، ولكنها سرعان ما بدأت تتلقى عروضاً تمثيلية. جسدت نبهات شهري شخصيات مختلفة في العديد من الأفلام منذ عام 1961. بين عامي 1964 و1968، لعبت دور البطولة في العديد من أعمال المخرج يلماز غوني. وعرفت كذلك في مجال الغناء منذ عام 1970 حتى عام1991. وحققت أغنيتها Büklüm Büklüm، من ألحان Sezen Aksu، شهرة كبيرة.

تزوجت نبهات شهري مرة واحدة في حياتها من لاعب كرة السلة الشهير يفوز ديمير. فبعد قصة حب قوية بينهما، تزوجا في العام 1976. ولكن زواجهما لم يستمر حيث انفصلا في العام 1979 من دون إعطاء الأسباب. ومنذ ذلك الحين لم تتزوج مجدداً وانصرفت للتركيز على عملها بالتمثيل لغاية اليوم. أكثر الأعمال التي حققت لها شهرة عربية كانت مسلسلات " العشق الممنوع"، "العشق الأسود"، و"حريم السلطان".

صورة تجمع نبهات شهري وبيرين سات في مسلسل "العشق الممنوع"

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