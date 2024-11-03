رغم حزنه على رحيل شقيقه مصطفى .. حسين فهمي يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - رغم الحزن على رحيل شقيقه مصطفى، أصر الممثل حسين فهمي على حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي بصفته رئيس المهرجان، وبعد مشاركته صباح اليوم في المؤتمر، سيستقبل حسين العزاء في شقيقه مساءً بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب، حسب ما نشره عبر حسابه، كما لاقى حسين فهمي إشادة واسعة من الجمهور، بعدما شارك أمس في عزاء الممثل الراحل حسن يوسف، حيث وصفه رواد مواقع التواصل بـ"صاحب الواجب"، تقديرًا لمساندته لزملائه رغم ظروفه الشخصية.
الجدير بالذكر أن مصطفى فهمي توفي بعد معاناة مع أزمة صحية منذ آب الماضي، حيث خضع لجراحة في المخ لإزالة ورم، وقد بدأ مصطفى مشواره في التمثيل مصادفة عندما كان يعمل مصورًا في أحد الأفلام، وإستمر في تقديم أعمال مميزة في السينما والتلفزيون، آخرها فيلم "أهل الكهف" بمشاركة نخبة من الممثلين.
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