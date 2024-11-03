شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأشرف زكى ورزان مغربى بالبحرين للمشاركة فى مهرجانها السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:14 م

وصلت النجمة بشري إلى البحرين للمشاركة فى مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة المقرر انعقادها من يوم 3 إلى 7 من شهر نوفمبر الجاري حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة، وكانت بشرى برفقة الفنان أشرف زكى.



بشرى وأشرف زكى

وشاركت بشري مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والذي أقيم في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلي 1 نوفمبر، كما شاركت أبضاً في في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذي أقيم شهر ستبمبر الماضي.

وتعكف بشري حاليًا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.

وكانت آخر أعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وطرحت بشرى مؤخرًا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد ابراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم.