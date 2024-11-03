شهد سلمان تروج لفيلمها الجديد زومبي لاند.. إليكم تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - "زومبي لاند" هو أحدث الأعمال السينمائية للفنانة شهد سلمان، والمُنتظر طرحه بدور السينما في شهر ديسمبر المقبل، ويشاركها بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الخليج، منهم أسامة المزيعل، شملان المجيبل، علي الششتري، حسن اليوسفي، كما يشارك الفنان القدير محمد جابر كضيف شرف، ومن تأليف عمار هاشم الموسوي وعبد الرحمن خاجة، ومن إخراج عمار هاشم الموسوي.

بوستر فيلم زومبي لاند

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عمل مسرحي منتظر في موسم الرياض

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شاركت شهد سلمان محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي ظهر عليه جميع أبطاله، وكشفت من خلال التعليق الذي أرفقته بالبوستر عن ملامح قصة العمل، إذ تدور أحداثه في إطار من الرعب الممزوج بالجانب الكوميدي، قائلة: "قريباً في ديسمبر، فيلم الرعب الكوميدي زومبي لاند".على جانبٍ آخر، تشارك الفنانةفي مسرحية "آخر رحلة"، والتي سوف تُعرض على هامش فعاليات موسم الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي، بمشاركة عدد من النجوم، وهم: طارق العلي، خالد العجيرب، نورا بالألف، إسماعيل سرور، وآخرون.

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آخر المشاركات الدرامية للفنانة شهد سلمان

شاركت مؤخراً النجمةفي مسلسل "خواتي غناتي"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي، حيث تجد ثلاث شقيقات أنفسهن تحت سيطرة أختهن الكبرى بعد وفاة والدتهن بظروف غامضة، حيث تتلاعب بهن أختهن لضمان نجاح زواجهن من رجال أثرياء، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم، على رأسهم: النجمة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبد الله بهمن، وآخرون، والعمل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف جميلة جمعة.

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