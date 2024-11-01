أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي مطاردون من عصابة فما القصة؟

تفاصيل فيلم "أحمد وأحمد"

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لقاءات السقا وفهمي كضيفي شرف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - صور الفنانانالمشاهد الأولى من فيلم "" الذي إنطلق تصويره منتصف شهر أكتوبر الماضى بعد أشهر من التحضيرات للفيلم والتجهيز للشخصيات التي يقدمها الثنائي خلال الأحداث، وذلك قبل توقف العمل حالياً بسبب انشغال السقا بتصوير مسلسل "" الذي إنطلق قبل يومين للعرض في موسم رمضان 2025.وعلمت "" أن أحداث فيلم "أحمد وأحمد" تدور في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية خال أحمد فهمي، ويقع السقا وفهمي ومعهما جيهان الشماشرجي في ورطة ويصبحون مطاردون من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.يمكنكِ قراءة.. أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمرفيلم "أحمد وأحمد" يجمعوأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف، حيث ظهر السقا مع فهمي كضيف شرف خلال فيلم "" الذي تم عرضه في عام 2010، وكذلك فيلم "" الذي انطلق في دور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.وبالنسبة للفنان أحمد فهمي فظهر كضيف شرف مع أحمد السقا خلال مسلسل ""، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي وخاض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات، كما ظهر فهمي أيضاً كضيف شرف مع السقا في فيلم ""، الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في البطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعدد كبير من الفنانين.أما الفنانةالتى تقدم دور البطولة أمام أحمد السقا وأحمد فهمي في فيلم "أحمد وأحمد"، فتواصل نشاطها السينمائي الفترة الأخيرة، حيث تنتظر عرض فيلم "الهوى سلطان" يوم 6 نوفمبر المقبل؛ حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب:، أحمد دواد، سوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري، وتجسّد خلال أحداثه شخصية خطيبة أحمد داود.



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كما تشارك جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر استئناف تصويره خلال الأسابيع المقبلة. وتجسّد جيهان خلال أحداثه شخصية "سيلينا"، وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز، وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد. ويشارك في الفيلم: آسر ياسين، منة شلبي. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج أحمد علاءالديب.

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