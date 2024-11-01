مهرجان الجونة السينمائي 2024 يختتم دورته السابعة الليلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تختم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، مساء اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وذلك على مسرح " البلازا" بمدينة الجونة بالغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي
ومن المقرر خلال الحفل أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي المختلفة، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة نجمة الجونة الخضراء، وجائزة سينما من أجل الإنسانية وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هى أغنية " مش فاضي" التي طرحها عبر قناته الرسمي بـموقع " اليوتيوب"وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.
يمكنكم قراءة ...رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي لـ الخليج 365: أعشق أجواء الأفلام القديمة
يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.
ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ومن المقرر خلال الحفل أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي المختلفة، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة نجمة الجونة الخضراء، وجائزة سينما من أجل الإنسانية وغيرها.
محمد رمضان يحيي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائيومن المقرر أن يقدم الفنان محمد رمضان حفل غنائي في نهاية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وفقا بما أعلن عنه عبر صفحته الرسمية بـ " انستغرام" ، إذ نشر صورة له وعلق بالقول " : "استعدوا لليلة الختامية النهائية في مهرجان الجونة السينمائي غداً الجمعة 1 من نوفمبر".
https://www.instagram.com/p/DByxzuGoAHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DByxzuGoAHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DByxzuGoAHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هى أغنية " مش فاضي" التي طرحها عبر قناته الرسمي بـموقع " اليوتيوب"وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.
يمكنكم قراءة ...رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي لـ الخليج 365: أعشق أجواء الأفلام القديمة
يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.
مهرجان الجونة السينمائي
ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».