هيفاء وهبي “بمية دهب”.. بوستر أوّل لمسلسلها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الشركة المنتجة لمسلسل “بميّة دهب” والذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانة هيفاء وهبي وتخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل جمهور النجمة اللبنانية بطرح أوّل بوستر له، وذلك قبل أشهر من عرضه في موسم رمضان المقبل.

وظهرت هيفاء وحيدةً على البوستر من دون الكشف عن أي تفاصيل باستثناء أسماء: هيفاء وتامر عبد المنعم مؤلف المسلسل والمخرج مرقس عادل.

مسلسل “بمية دهب” هو بطولة هيفاء وهبي، ومن تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطاله استعداداً للبدء بالتصوير آخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

يُذكر أن آخر مشاركات هيفاء وهبي الدراما، كان في مسلسل “أسود فاتح” مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وانتهت هيفاء وهبي من تصوير فيلم “ولاد المحظوظة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة، وسط حالة ترقّب من الجمهور العاشق لهيفاء لمشاهدة فيلمها الجديد، خاصة بعد نجاحاتها المتتالية على الشاشتين الفضية والصغيرة.