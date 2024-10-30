ريا أبي راشد تقتحم مسرح Arabs Got Talent و تفاجئ مشترك بالـ BUZZ الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - قدم المشترك يحيى الزغبي، أستاذ التربية البدنية و صاحب الرشاقة و اللياقة المميزة، عرض أكثر من رائع، على خشبة برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، حيث قام بعرض جمباز إستعراضي رائع.



و بعد العرض حظي يحيى بإعجاب كبير من الجمهور و لجنة التحكيم التي كانت على وشك البدئ بالتصويت، لتقتحم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد المسرح و تفاجئ الجميع بضغط الـ BUZZ الذهبي، بعد تعبيرها عن أنها لم ترى عرض مماثل رغم أنه لفت العالم و رأت الكثير من العروض، الأمر الذي جعل المشترك يقفز من الفرح.