نجل ترامب يهاجم الأمير هاري وزوجته: “لا أحد يهتم بهما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رأى إريك ترامب نجل دونالد ترامب أن إقامة الأمير هاري في الولايات المتحدة الأميركية آمنة، لأن “لا أحد يهتم” بالدوق أو زوجته “غير المحبوبة” ميغان ماركل، على حد تعبيره.

وقال الابن الثاني للرئيس الأميركي السابق، والمرشح الرئاسي الحالي، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن والده دونالد “أحب الملكة” وأعرب عن أسفه على إلحاق هاري “ضرراً كبيراً” بالعائلة المالكة بعد أن أدار ظهره للمملكة المتحدة.

وأكّد إريك ترامب البالغ من العمر 44 عاماً أن الأمير البريطاني لا ينبغي أن يقلق بشأن ترحيله، إذا أُعيد انتخاب دونالد ترامب في 5 تشرين الثاني (نوفمبر )، على الرغم من أن دوق ساسكس يواجه مزاعم بأنه ربما كذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب الابن عن هاري المقيم حالياً في مونتيسيتو، كاليفورنيا: “بصراحة، لا أكترث للأمير هاري، ولا أعتقد بأن هذا البلد يهمه هاري أيضاً. أحب والدي الملكة، وأعتقد أن النظام الملكي شيء جميل بشكل لا يصدق”.

وواصل ترامب هجومه على الأمير هاري: انظروا إلى هذا الشاة السوداء التي لا تعرف بالضبط أين هي، بقيادة زوجة غير محبوبة إلى حد كبير، سواء هنا أم في بريطانيا”.

وأشار إلى أن هاري بدا وكأنه “انحرف عن المسار الصحيح، ومن المحزن أن نشاهده”.

وجاءت تصريحات إريك ترامب في الوقت الذي يواجه فيه هاري معركة جديدة بشأن طلب التأشيرة الأميركية، بعد اعترافه بتعاطي المخدرات في مذكراته Spare.

وتساءلت مؤسسة Heritage Foundation عن سبب السماح للدوق بدخول الولايات المتحدة بعد إشارته إلى تعاطي الكوكايين والماريغوانا والفطر المخدر في الكتاب الذي نُشر في العام الماضي.