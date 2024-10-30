EFP ومركز السينما العربية يعلنان عن الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - في حفلٍ أُقيم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضره عدد كبير من ضيوف المهرجان، أعلن مركز السينما العربية وEuropean Film Promotion (EFP) عن الأفلام الفائزة في النسخة السادسة من جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي يشارك في اختيارها مركز السينما العربية، وتضم القائمة 22 فيلماً أوروبياً، سيشاهدها 89 ناقداً عربياً من 15 دولة عربية، عبر منصة الشريك الرقمي "فيستيفال سكوب".

مشاركات في مهرجانات فنية أخرى

عُرضت جميع الأفلام الـ 22، التي رشحتها مؤسسات الترويج السينمائي الوطنية من أنحاء أوروبا (المنظمات الأعضاء في EFP) للمرة الأولى في مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز. الفيلم الفائز بـThe Seed of the Sacred Fig للمخرج محمد روسلاف.

وتُعلق على ذلك علا الشيخ، مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: "في هذه الدورة السادسة والمميزة من جوائز النقاد العرب للفيلم الأوروبي، والتي ضمت 22 فيلماً من أهم الإنتاجات الأوروبية لهذا العام، والتي شهدت عروضاً في أهم المهرجانات العالمية وفازت ببعض جوائزها، أود قبل الإعلان عن الفيلم الفائز أن أوجّه الشكر إلى كل الزملاء من النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم، والتي ضمت 89 ناقداً من 15 دولة عربية، والشكر موصول كذلك إلى الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى لجنة التحكيم هذا العام، على الجهد والاهتمام الذي بذلوه هذا العام في مشاهدة الأفلام عبر موقع فيستيفال سكوب، والتصويت على الجائزة في مرحلتيها".

عن European Film Promotion

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European Film Promotion (EFP) هي شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة، من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات؛ بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكلٍ خاص. وتأتي EFP بدعمٍ من برنامج Creative Europe - MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورغ كلٌّ من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي، ووزارة الثقافة في هامبورغ.

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