تشانينغ تيتوم ينفصل عن خطيبته زوي كرافيتز بعد قصة حب دامت 3 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت مصادر إعلامية عالمية، أن الممثل العالمي تشانيغ تيتوم قد انفصل عن خطيبته الممثلة والمخرجة زوي كرافيتز، بعد علاقة حب استمرت 3 سنوات وخطوبة كانت قد تمت العام الماضي.

ولم تعرف بعد أسباب اتخاذهما هذا القرار، الا أن كلاً منهما سار في طريق مختلف عن الآخر.

ويبدو ان العلاقة تدهورت في الايام القليلة الماضية، اذ كانا شوهدا معاً في 6 تشرين الاول/اكتوبر في نيويورك، وكانت الامور بينهما وقتها على ما يرام، الا أن معلومات أشارت الى أن الممثلة قد خلعت خاتم خطوبتها قبل أيام، ما يؤكد خبر الانفصال.