أصالة تتأثر وتبكي في عمّان... "سامحتك كتير"

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلاً، أمس الثلاثاء، في عمان، حيث قدمت باقة من أبرز أغانيها وسط جمهور كبير.



وفي لحظة مؤثرة، بكت أصالة أثناء أدائها أغنية "سامحتك كتير" على المسرح، وتوقفت عن الغناء والتفتت إلى الخلف للحظات.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة من أداء أصالة لأغنية "ذاك الغبي"، وشاركها الجمهور الغناء منذ بداية الأغنية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المنتشر لأصالة بشكل واسع ، وسط إشادة العديد من الحاضرين بأدائها في الحفل.

وجاء في أحد التعليقات: "أداء أصالة اليوم كان استثنائياً! لمعت موهبتها، وأبهرت الجمهور بصوتها القوي وأدائها المليء بالعاطفة".

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