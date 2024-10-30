لقطات مصورة تكشف لحظة سقوط ليام باين من شرفته

ميرنا وليد - بيروت - رصدت وسائل إعلام أرجنتينية لحظات سقوط الفنان البريطاني ليام باين من شرفة جناحه في بوينس آيرس، وذلك عبر تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الحادثة.



وبالرغم من ان اللقطات لم تنشر للجمهور علنا، إلا ان التقارير تفيد أن باين، مغني فرقة "ون دايركشن" السابقة، تعرض لحالة إغماء أدت إلى سقوطه من الطابق الثالث.

ووفقاً لما أفادت به الصحافية الأرجنتينية باولا فاريلا في برنامج "سوسيوس ديل إسبكتاكولو" على قناة "13"، فإن اللقطات تكشف لحظة فقدان باين لوعيه وسقوطه من الشرفة، مضيفة: "هناك لقطات لم تنشر لوسائل الإعلام مع مشهد الشرفة، حيث ترون أن ليام يغمى عليه ويسقط من الشرفة بشكل مأسوي بسبب مكان وجوده. لو كان بجانب سريره، لكان سقط على سريره".

في السياق نفسه، أشارت فاريلا إلى أن التحقيقات الحالية تشمل عاملاً ليلياً في فندق بمنطقة باليرمو، الذي كانت تجمعه علاقة ودية مع باين، وكان يُعتقد أنه زوده بمواد مخدرة قبل وفاته في 16 تشرين الأول أكتوبر. وأضافت: "هناك فتى يجري التحقيق معه، كان يعمل ليلاً في الفندق. إنه في العشرين من عمره، وكان على علاقة ممتازة مع ليام. إنه من لوماس دي زامورا في ضواحي بوينس آيرس، لكننا لن نقول اسمه".

وبحسب ما أوضحته فاريلا، فإن العامل قد خالف تعليمات إدارة الفندق بعدم تلبية أي طلبات خاصة لباين، حيث ساعده عبر طلب سيارة لنقل بعض المواد، وهو ما اعتبر تصرفاً محفوفاً بالمخاطر أدى إلى إيقافه عن العمل وفتح تحقيق موسع بشأن الحادثة.