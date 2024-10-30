ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان الشامي على أسئلة الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة كاشفاً الكثير من التفاصيل والمفاجآت.

وفي التفاصيل، طرح أحد المتابعين سؤالاً على الشامي مفاده: "هل سنرا تعاون مع أحد نجوم الوطن العربي"، ليرد عليه: "أكيد، وعندي أعمال مشتركة مع فنانين عالميين أتراك وأروبيين، إنشالله".

وعن سر قدرته على عدم الرد على الإنتقادات التي يتعرض لها، قال الشامي: "ماني شايف إنتقادات! أنا بتفح بشوف محبة وأغانيي مكسرة الدنيا بظل هالنجاح كلو، أكيد الجمهور والمحبة طاغية".

وقد تخطى الفنان السوري الشامي بأغنيته "دوالي"، الـ 48 مليون مشاهدة، بعد شهر تقريباً على طرحها عبر يوتيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يكـ ـشف عن مفاجـ ـأة عالمية ضخمة للجمهور.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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