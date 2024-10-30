كايلي وكيندال جينر تغيبان عن حفلة عيد ميلاد والدهما المتحوّل جنـ ـسياً.. - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل والد نجمتي تلفزيون الواقع وعارضتي الازياء كيندال جينر وكايلي جينر، بعيد ميلاده الـ 75 في ماليبو، بحضور أولاده وأفراد عائلته، وقد حضر الاحتفال ابنه من أول زيجة له، وأحفاده والنجمة العالمية كيم كارداشيان، التي رباها بعد أن تزوج من والدتها كريس جينر قبل سنوات عديدة.

وشارك صوراً من الاحتفال، وقد لاحظ الجمهور غياب ابنتيه اللتين لم تشاركا أي منشور لمعايدة والدهما "بروس جينر سابقاً"، الذي تحول جنـ ـسياً قبل بضع سنوات، وقرر ان يصبح امرأة باسم "كايتلين جينر".

ولم يعرف سبب غياب الابنتين عن هذه المناسبة، خصوصاً أن المشاكل لا زالت موجودة بين أفراد العائلة، بحسب مصادر مطلعة.