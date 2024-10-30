يسرا تعتذر عن حضور حفل ختام “مهرجان الجونة”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة يسرا اعتذارها عن عدم حضور حفل ختام “مهرجان الجونة السينمائي” لهذا العام، كاشفةً أن السبب هو ارتباطها ببعض الأعمال الفنية الخاصة بها.

وأكدت يسرا في تصريحات قبل مغادرتها مدينة الجونة متوجهةً إلى القاهرة أن عدم حضورها حفل ختام المهرجان يرجع إلى ارتباطات مهنية وسينمائية تمنعها من المشاركة في الحدث الختامي، وأوضحت أن هذه الارتباطات تتعلق بمشاريع فنية تعمل عليها حالياً، وتشكل جزءاً من التزامها بتقديم أعمال فنية تليق بجمهورها.

ورغم إعلانها عن عدم حضورها الحفل الختامي، عبّرت يسرا عن سعادتها بالفعاليات التي شهدها المهرجان هذا العام، مشيرةً إلى أن “مهرجان الجونة السينمائي” أصبح منصة مهمة لدعم وتطوير السينما العربية والعالمية.

وسبق ليسرا أن أشادت بالتنظيم الرائع الذي أظهر المهرجان بأفضل صورة ممكنة، مؤكدةً أن هذا الحدث الفني أصبح محطة سنوية تجمع الفنانين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم فرصة التبادل الثقافي والفني.

وأضافت يسرا أنها تابعت بشغف العديد من الأفلام المعروضة خلال أيام المهرجان، وأنها تشعر بالفخر بما حققه المهرجان من تقدّم ملحوظ عاماً بعد آخر، وأثنت على الجهود التي بذلها فريق العمل القائم على تنظيم المهرجان، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاهتمام الإعلامي والجماهيري.

واختتمت يسرا بالقول: “مهرجان الجونة لم يعُد مجرد مهرجان سينمائي، بل أصبح نافذة نطل من خلالها على ثقافات وتجارب سينمائية متعددة”.