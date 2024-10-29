مفاجأة.. هيفاء وهبي تعود للدراما في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواجد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حالياً في القاهرة للتعاقد على مسلسل جديد تخوض به سباق الموسم الرمضاني لعام 2025. المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله الكاملة قريباً.

من جهة أخرى، أنهت هيفاء مؤخراً تصوير فيلمها “ولاد المحظوظة”، وتنتظر حالياً الانتهاء من عمليات المونتاج لتحديد موعد عرض الفيلم.

يُشارك هيفاء في بطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب، منهم كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء السينمائية كان فيلم “رمسيس باريس”، الذي عُرض في أبريل العام الماضي، وحقق إيرادات بلغت حوالي 4 ملايين جنيه، وشاركها في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم محمد سلام، محمد ثروت، وحمدي الميرغني.