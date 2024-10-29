ماريلين نعمان تغني في شوارع فرنسا: “ردّني إلى بلادي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الظروف الصعبة والأحداث الخطيرة التي يمر بها لبنان، عبّرت الفنانة الشابة ماريلين نعمان عن حنينها لوطنها بطريقة مؤثرة.

وشاركت ماريلين نعمان مقطع فيديو عفوي لها عبر خاصية “الستوري” على منصة إنستغرام، أثناء تجوّلها في الشوارع الفرنسي.

وفي التفاصيل، ظهرت ماريلين في الفيديو وهي تؤدي أغنية “رُدّني إلى بلادي” للسيدة فيروز، معبرةً عن اشتياقها لبلدها رغم وجودها خارج لبنان.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من متابعيها، حيث عبّر الكثيرون عن تضامنهم مع مشاعر الحنين للوطن وسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.