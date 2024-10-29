درة زروق تندد بالصمت الدّولي: “العالم يشاهد المجازر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة التونسية درة زروق عن استنكارها وغضبها من الصمت العالمي حيال الأحداث الجارية في لبنان وغزة، وسط تصاعد العنف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وفي منشور مؤثر باللغة الفرنسية، شاركت زروق كلمات تعبّر عن ألمها ورفضها لما يحدث، قائلة: “هل يمكنك أن تتخيل؟ نحن في عام 2024. الأطفال يُقتلون، تُقطع رؤوسهم، يُحرقون، يُشوّهون، تُقطع أحشاءهم، يُفجّرون والعالم يسمح بحدوث ذلك. العالم يشاهد الأطفال وهم يحتضرون”.

وقد أثار منشور درة زروق تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوها عن تضامنهم مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، داعين إلى تحرك دولي عاجل لوقف المجازر وضمان حماية المدنيين والأطفال الأبرياء.