حلا شيحة تثير الجدل بتصريح جريء عن الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حديثها عن قصة فيلم “السلم والثعبان” الذي يحتفي به “مهرجان الجونة السينمائي” خلال دورته السابعة هذا العام، أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً بين الحضور في الندوة، بحديثها عن وجود نسبة كبيرة من المطلّقين في مصر، حيث أكدت أن نسبة الطلاق بلغت 75 في المئة بين المتزوجين، مشيرةً إلى أن قصة الفيلم لا تزال صالحة حتى يومنا هذا رغم تقديمه لأول مرة عام 2001.

وقالت حلا: “الفيلم طرح مسألة الحب والزواج الثاني، بعد فشل العلاقة الأولى، وحالة التردّد التي تصيب الشخص بعد هذا الفشل… دي حاجة منتشرة في مجتمعنا دلوقتي، خاصة إن ثلاثة أرباع الناس في مجتمعنا مطلقون الآن”.

يُذكر أن فيلم “السلم والثعبان” عُرض في عام 2001، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي حول رجل مطلّق ويعيش حياته بعد الطلاق مستمتعاً بكل أنواع الملذّات، إلى أن يلتقي بفتاة تغيّر رأيه في الحياة، وهو بطولة: هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، ومن تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.