لقاء الخميسي من الجونة لـ الخليج 365: لو أتيحت لي الفرصة لفيلم عن الإنسانية فسيكون عن السلام

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - "سينما من أجل الإنسانية" هو شعار الدورة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024، والتي بدأت فعاليتها يوم الخميس وتستمر حتى يوم 1 نوفمبر من الشهر المقبل.
واستطردت قائلة: "هختار السلام لأن الناس كلها زي بعض، وعليهم احترام بعضهم البعض، مفيش كره مفيش حقد" .
ويشارك لقاء الخميسي بطولة هذا العمل عدد آخر من النجوم والمشاهير، وهم رانيا يوسف وداليا مصطفى ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، المسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
يمكنكم قراءة .. شاهدي لقاء الخميسي ترفض عمليات تجميل وتؤكد: أنا حلوة وراضية عن نفسي
وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في بطولته كلٌ من: شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، ملك قورة، مؤمن نور، كريم أبوزيد، هدى مجد، صبا الرافعي، وألفت عمر.
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شعار مهرجان الجونةمن بين النجمات اللاتي أشدن بشعار هذه الدورة هي الفنانة لقاء الخميسي، موقع " الخليج 365" حرص على التواصل معها إذ كانت البداية بتوجيه سؤال لها جاء كالتالي، إذا ما أتيحت فرصة للنجمة لقاء الخميسي لعمل فيلم عن الإنسانية فكيف ستكون فكرته؟، فردت قائلة: "في هذه الحالة ستكون فكرة الفيلم الرئيسية هي السلام، لافتة إلى أن هذه الفكرة سيتم التأكيد من خلالها على المساواة بين جميع الأشخاص، لأن جميع الأشخاص يشبهون بعضهم البعض".
واستطردت قائلة: "هختار السلام لأن الناس كلها زي بعض، وعليهم احترام بعضهم البعض، مفيش كره مفيش حقد" .
لقاء الخميسي تعود للدراما بـ روج أسودأضافت لقاء الخميسي في حديثها لموقع "الخليج 365"، بأنها سوف تعود للأعمال الدرامية من جديد بعد انقطاع دام عامين، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "روج أسود" والمنتظر عرضه قريباً ، إذ يناقش العمل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد.
ويشارك لقاء الخميسي بطولة هذا العمل عدد آخر من النجوم والمشاهير، وهم رانيا يوسف وداليا مصطفى ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، المسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
يمكنكم قراءة .. شاهدي لقاء الخميسي ترفض عمليات تجميل وتؤكد: أنا حلوة وراضية عن نفسي
مشاركة سابقةيذكر أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة لقاء الخميسي كانت من خلال مسلسل " إجازة مفتوحة" الذي عرض عام 2021، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي، حيث يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.
وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في بطولته كلٌ من: شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، ملك قورة، مؤمن نور، كريم أبوزيد، هدى مجد، صبا الرافعي، وألفت عمر.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".