كيف هنأ نيكولا معوض صديقه كيفانش تاتليتوغ بيوم ميلاده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - توجه النجم اللبناني نيكولا معوض بالتهنئة لصديقه النجم التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم "مهند" بمناسبة يوم ميلاده. وعبر حسابه على إنستغرام، نشر نيكولا معوض صورة عائلية التقطت في وقت سابق من الصيف الفائت تجمعه وزوجته مادلين وهي من جنوب إفريقيا، وابنتهما سيان مع عائلة كيفانش المؤلفة منه ومن زوجته باشاك ديزير وابنهما كورت إيفي أثناء تمضيتهم جميعاً رحلة صيفية في أحد المنتجعات البحرية في بودروم بتركيا، مستذكراً من خلال نشره هذه الصورة أجمل الأوقات التي جمعت الأسرتين.

لقطة عفوية جمعت أسرتي نيكولا معوض وكيفانش تاتلينوغ

وضمت الصورة العائلتين في لقطة وثقت ظهور الجميع وهم في سعادة ويضحكون مستمتعمين بالجلسة التي جمعتهم وهم جالسين بعفوية على السلالم. وكان لافتاً في وسط الصورة وضع قلب أبيض كبير تم بواسطته إخفاء ملامح الطفلين سيان ابنة نيكولا معوض وكورت إيفي ابن كيفانش تاتليتوغ في الصورة للحفاظ على خصوصيتهما.

وعلق نيكولا معوض على الصورة باللغة التركية معايداً صديقه كيفانش تاتليتوغ متمنياً له يوم ميلاد سعيد، مثنياً على الأوقات الجميلة التي تجمعهم دائماً. وأعرب نيكولا معوض عن سعادته لوجود كيفانش تاتليتوغ وزوجته وابنهما في حياة أسرته أي في حياته وزوجته وابنتهما، متمنياً أن يجتمع الجميع في يوم ميلاد كيفانش تاتليتوغ في العام القادم ويحتفلون جميعاً معاً. وقال نيكولا معوض في تعليقه:" أنا ممتن جدا للوقت الذي قضيناه معاً وممتن أيضاً جداً لوجودكم أنتم الثلاثة في حياتنا! لقد افتقدناكم جميعاً كثيراً، وفي الاحتفال القادم يجب أن نكون معاً".

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صورة نيكولا معوض وكيفانش تاتليتوغ مع ولديهما على البحر



وفي وقت سابق نشر نيكولا معوض في 17 يونيو الفائت وقبل أيام قليلة من الاحتفال بيوم الأب الذي يصادف في الـ 21 منه، صورة مميزة التقطت من الخلف جمعته بصديقه كيفانش تاتليتوغ على شاطىء البحر في بودروم في تركيا وهما يسيران على الرمال بينما كان يحمل كيفانش تاتليتوغ ابنه كورت إيفي على كتفيه فيما كان نيكولا معوض يحمل ابنته سيان على كتفيه أيضاً.

وعلق حينها نيكولا مشيراً إلى أن أجمل اللحظات هي تلك التي نقضيها برفقة الأشخاص الذين نحبهم قائلاً:" هناك شيء جميل في كل لحظة تقضيها مع الأشخاص الذين تحبهم .. اجعل كل لحظة من حياتك مهمة" ووضع هاشتاغي الأبوة والأخوة. ويتشارك الثنائي اللبناني والثنائي التركي الكثير من لحظاتهما العائلية السعيدة التي تكشف عن مدى عمق الصداقة القوية التي تربط العائلتين. وهي علاقة قديمة.

وكان نيكولا معوض قد كشف سابقاً أن باشاك ديزير كانت مصممة أزياء المسلسلي التركيين المعربين "عالحلوة والمرة" و"الثمن" اللذين صورا في تركيا. وكان من بطولة نيكولا معوض والعديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين. ومن هنا نشأت الصداقة العائلية بين الأسرتين بالاضافة إلى أن كورت إيفي ابن كيفانش ولد قبل 10 أيام من ولادة سيان ابنة نيكولا.

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نيكولا معوض وزوجته يشكران باشاك ديزير



واحتفالاً بزواج نيكولا معوض ومادلين في العام 2021 حيث أمضيا حينها شهر العسل في أحد الفنادق على ضفاف البوسفور في تركيا، أطل نيكولا معوض بفيديو عبر ستوري حسابه على إنستغرام ووجّه وزوجته الشكر الكبير لـ باشاك ديزير التي أرسلت لهما إلى الفندق قالب كيك مميز تهنئهما من خلاله بزواجهما. فأطل نيكولا معوض وزوجته مادلين في الفيديو يشكرانها ويقولان لها إنهما يحبانها جداً.

باشاك ديزير تحتفل بيوم ميلاد زوجها

وكانت باشاك ديزير احتفلت منذ بضعة أيام بيوم ميلاد زوجها النجم كيفانش تاتليتوغ في إحدى مزارع كروم العنب حيث أمضت باشاك ديزير وكيفانش تاتليتوغ وابنهما كورت إيفي أوقاتاً عائلية ممتعة بين أحضان الطبيعة. وكانوا يقطفون العنب ويسيرون في بساتين العنب وسط أجواء طبيعية ساحرة. وعلقت على الصور "رحلة البطل وهو يوم ميلاد بطلي".

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