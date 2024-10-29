قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية قلبي وأشباحه في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - يستقبل مسرح محمد العلي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أبطال مسرحية "قلبي وأشباحه" للثنائي عمرو يوسف ومي عز الدين، اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة 5 ليالٍ متواصلة، أي حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.

وتُعد "قلبي وأشباحه" أول مسرحية مصرية، تُعرض في النسخة الحالية من موسم الرياض، ليتوالى عدد من العروض خلال الفترة المُقبلة، أبرزها "إس إس هانم" للفنانة إسعاد يونس، المُقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسرحية "قلبي وأشباحه"

"قلبي وأشباحه" يُشارك في بطولتها بجانب عمرو يوسف ومي عز الدين، كلّ من سليمان عيد، وحاتم صلاح، وحمدي الميرغني، وإيمان السيد، وإبرام سمير وغيرهم، وهي تأليف طه زغلول، نور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي، وإخراج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

وفي إطار رعب كوميدي، تدور أحداث المسرحية أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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أبرز شروط حضور المسرحية

كشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور العرض المسرحي، منها قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة، أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

وأكدت أنه لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، حيث سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات، ولا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، كما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى منع التدخين في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضا ًباستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، إلا في المواقع المخصصة للتدخين، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.



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