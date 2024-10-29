من مهرجان الجونة السينمائي النجوم ينعون الفنان حسن يوسف: كان داعماً للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاماً، ليخيم الحزن على الوسط الفني فور انتشار خبر رحيله، والذي أعلن عنه شقيقه محمد يوسف، من خلال منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته". من مهرجان الجونة النجوم ينعون حسن يوسف عبر الخليج 365 حرص عدد من النجوم المتواجدين بالدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع "الخليج 365" على نعي الفنان حسن يوسف بجمل وعبارات مؤثرة.



لقاء الخميسي: تعلمنا منه الكثير بصوت خافض، عبرت النجمة لقاء الخميسي عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير حسن يوسف -خاصة أنه من الفنانين الذين تعلم وتتلمذ على يديهم الكثيرون- داعية الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يكون من أهل الجنة، قائلة: "البقاء لله في وفاة الأستاذ حسن يوسف العظيم الذي تعلمنا من حضرتك الكثير، وأحببناك جداً جداً، وربنا يرحمك ويحسن إليك، وفي الجنة إن شاء الله". سلوى محمد علي: دعم السينما في وقت صعب بينما قالت الفنانة سلوى محمد علي، إننا اليوم فقدنا رجلاً من عشاق السينما استطاع أن يشارك في الإخراج والإنتاج والتمثيل أيضاً، بل وظل داعماً للسينما لفترة طويلة، ولا سيما خلال السبعينيات، وهي الفترة التي كانت السينما فيها بحاجة إلى دعم كبير نظراً للظروف الصعبة التي مرت بها.

وخلال نعيها له، تذكرت العديد من الأدوار الهامة التي قدمها حسن يوسف؛ إذ وقع اختيارها على شخصية "توفيق" في مسلسل "ليالي الحلمية"، مكملة "دور منقدرش ننساه أبداً"

واختتمت حديثها قائلة: "فقدنا قيمة كبيرة ورجلاً من رجال الصناعة السينمائية المهمين جداً". يسرا: تشرفت بالعمل معه وهذه رسالتي لزوجته النجمة يسرا دخلت في حالة من الحزن الشديد، عقب معرفتها بخبر رحيل الفنان حسن يوسف، قائلة: "فقدنا فناناً كبيراً جداً وإنساناً، البقاء لله ونحن نعزي أنفسنا كفنانين".

كما عبرت عن اعتزازها الشديد بالعمل معه، ومشاركته في بعض الأعمال الفنية، منوهة على أنها تعرفه على المستوى الإنساني والشخصي.

ووجهت يسرا رسالة لزوجته السيدة شمس البارودي، جاءت كالتالي "السيدة شمس البارودي ربنا يقويها في الظروف التي تمر بها، فقدت ابنها من قبل والآن زوجها".



يمكنكم قراءة... شاهد آخر كلمات حسن يوسف قبل رحيله: وجع فراق الابن لا يحتمل هكذا نعى سيد رجب الفنان حسن يوسف أما الفنان سيد رجب فاكتفي في نعيه بجملة واحدة قائلاً: "ربنا يرحمه وفي النهاية الجميع سيرحلون". مسيرة حسن يوسف الفنان حسن يوسف أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشكل ثنائياً ذهبياً مع النجمة سعاد حسني للتعبير عن قضايا الجيل الجديد من الشباب وقتها.

ولد الفنان حسن يوسف في أبريل عام 1934، وعشق الفن منذ طفولته، وبدأ العمل في مجال الإخراج في فترة الستينيات، وبعدها قرر أن يجمع بين التمثيل والإخراج، واشتهر خلال فترة شبابه بأدوار الشاب الشقي المشاغب، وبرع في أداء هذه الأدوار مع كبار النجوم؛ مثل سعاد حسني وشمس البارودي ونادية لطفي وغيرهن من النجمات.



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