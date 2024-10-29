أنغام تكشف كواليس ألبومها “تيجي نسيب”: حكايات واقعية وموسيقى تعبيرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أنغام عن تفاصيل مثيرة من ألبومها الأخير “تيجي نسيب”، مؤكدةً أن العمل يمثل قصة متكاملة ذات بدايات ونهايات، ويجسّد مواقف واقعية وتجارب حياة متنوعة.

في تصريحاتها لإحدى المجلات العالمية، أوضحت أنغام أن الموسيقى التعبيرية والألحان المترابطة كانت عاملاً حاسماً في نقل المشاعر وربط الأغاني بأسلوب يناسب “المود” العام للألبوم.

وأشارت أنغام إلى علاقتها العميقة بالمملكة العربية السعودية، والتي انعكست في الألبوم من خلال تقديم أغنيات باللهجة السعودية، بالإضافة إلى أغنيات تعاونت فيها مع محمد عبده، مما عزز هذا الارتباط الفني والعاطفي.

كما عبّرت عن امتنانها للملحن طارق مدكور، الذي رافقها فنياً لأكثر من عقدين، وأثنت على مساهمات عدد من الشعراء والملحنين، مثل أمير طعيمة وإيهاب عبدالواحد، معتبرةً إياهم ركائز أساسية لنجاح الألبوم. وأضافت أنها تفاجأت بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، الذي كتب أغنية “خليك معها”.

وأعربت أنغام عن سعادتها بالتعاون مع الشاعرات الجديدات، مثل نور عبدالله وقمار وهالة الزيات، حيث لامست قلوب الجماهير بأغنيتها “أنت مين؟”، وأشادت بإحساس الشاعرة قمار.

وتطرقت أنغام أيضاً لأغنية “بقالك قلب”، من ألحان الراحل رياض الهمشري، مشيرةً إلى ارتباطها العاطفي العميق بالأغنية عند سماعها لأول مرة، ووصفته بـ”حرارة المسرح ونغمته الشرقية”، مما دفعها لتقديمها دون تردد.

كما أشادت بموهبة تامر عاشور، واصفةً إياه بأحد عباقرة هذا الزمن، وتحدثت عن نجاح أغنية “يا ريتك فهمني”، التي أرسلتها لها من الملحن نادر حمدي، والذي وصفته أيضاً بأحد أبرز الموزعين اليوم.