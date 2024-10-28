شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف: أنا ضد تقليد الجمهور لما يقدم له ويوسف شاهين منعني من المسرح والان مع تفاصيل الخبر

أكد النجم يوسف الشريف، أن الفن هى المهنة الأكثر تأثيرًا فى عقل الإنسان مضيفًا خلال ندوة "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة بمشاركة نيللى كريم والمخرج كريم الشناوى، وحضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان، أنه يفكر كثيرًا قبل تقديم أى فيلم أو مسلسل فى كيفة الوصول إلى عقل الجمهور المتلقى".

وأوضح يوسف الشريف أنه فى أوروبا يتجهون دائمًا للاستعانة بأطباء نفسيين من أجل معرفة طريق إيصال المشاعر للجمهور حتى يستوعبها لافتًا: "أنا ضد أى حد يرى أى شىء مقدم فى مسسلسل أو فيلم ويقلدها لأننا عندما نطرح موضوع مثل التحرش مثلاً هذا يكون من أجل إيصال رسالة معينة، وفي نفس الوقت هناك اتهامات للأفلام والمسلسلات بأنها المتسببة فى العنف مثلاً أو البلطجة أو غيرها من التصرفات".

وتابع الشريف خلال الجلسة: "أتذكر أن أمريكا جاء عليها فترة وكانت تعاني من حوادث عديدة وضرب طلاب، ولم يتهتم السينما أنها السبب فى هذه التصرفات، وهناك دراسة عملوها قبل كده وأحضروا أولياء أمور كتيرة يشاهدوا مشاهد عنف، وقالوا لهم صنفوا عمر هذه المشاهد، والمفاجأة أول مرة اتفرجوا عليهم قالوا 18 بعد ثاني مرة قالوا 16 بعد كذا مرة قللوا التصنيف إلى 12، فدا بيقولنا أني التعود هو المؤثر في نشر الوعي".

وكشف يوسف الشريف: "يوسف شاهين السبب أني معملش مسرح، ولكن دلوقتي نفسي أعمل مسرح، والدراما بتبقي أصعب من السينما، والدراما دلوقتي غير زمان، لأن السينما بتعقدوا في أوضة وتعقدوا يتفرج على العمل بوضع سماعات وصورة وحدتهم عالية، فهو قاعد مهيأ يشوف كل التفاصيل، انما المسلسل هو المشاهد بيعقد وبيبقي ساعات قاعد وراه مليون حاجة، بس سايب حاجات كتير وقاعد بيتفرج عليك أنت".

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.