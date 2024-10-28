10 صور لـ آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

التقطت عدسة الخليج 365 اليوم الاثنين 28 أكتوبر، بمنطقة البلازا، على هامش فعاليات خامس أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، صورا للنجم آسر ياسين.

ويحرص آسر على حضور فعاليات المهرجان ومشاهدة الأفلام، وعادة ما تظهر بصحبته زوجته على السجادة الحمراء.

جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك الفترة الماضية في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار وعُرض في رمضان 2024، إلى جانب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، واحتفل مؤخرا بانطلاق تصوير فيلم إن غاب القط.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر الجاري.