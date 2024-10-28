مهرجان الجونة السينمائي وبرنامج الأغذية العالمي في مصر يعلنان عن الفائز بمسابقة "عيش" للأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة - منى الموجي:

ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي عن فوز محمود خالد العاصي بمسابقة "عيش" للأفلام القصيرة التي تم إطلاقها شهر أغسطس الماضي.

دعت هذه المسابقة صناع الأفلام في جميع أنحاء مصر والعالم العربي إلى تقديم مشروعات أفلام قصيرة تسلط الضوء على الأمن الغذائي من خلال السينما.

شجعت المسابقة صناع الأفلام على الاستلهام من البرامج الرئيسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة المصرية، والتي تشمل أربعة مجالات حيوية هي: تمكين المرأة والشباب، والتنمية الريفية، والتغذية المدرسية، والتغذية للنساء الحوامل والمرضعات.

وسلطت لجنة التحكيم - التي تتكون من شخصيات بارزة في صناعة السينما، وهم المنتجة والمخرجة المصرية ماريان خوري، وكاتب السيناريو الشهير تامر حبيب، والمنتج محمد تيمور، الضوء خلال الحدث على أهمية طرح قضايا أساسية مثل الأمن الغذائي على الشاشة.

قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "مسابقة (عيش) للأفلام القصيرة هي خطوة نحو تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي من خلال عدسة السينما، وهي دعوة للمبدعين لاستخدام فنهم في إحداث تأثير حقيقي. من خلال هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة زست، نؤكد على دور السينما كأداة قوية للتغيير وزيادة الوعي حول قضايا هامة تؤثر على حياة الملايين." وأضافت: "نأمل أن نرى إبداعات تعمل على تغيير النظرة المجتمعية ودفع الحوار نحو حلول مستدامة تسهم في تأمين احتياجات الغذاء الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة".

خلال الفعالية تم أيضًا تكريم الخمسة أفلام التي وصلت للمرحلة النهائية، وعرضت مجموعة فيديوهات حول الدور الذي لعبه الطعام في السينما المصرية على مر السنين. وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، إلى جانب المشاهير والشخصيات المؤثرة.