من بينهم سجن النسا.. نيللي كريم تتحدث عن تأثير أعمالها الدرامية على المجتمع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - رصدت "الخليج 365" مشاركة الفنانة نيللي كريم في الندوة النقاشية التي تحمل عنوان "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور"، التي تم عقدها صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

نوعية الأعمال التي تبحث عنها نيللي كريم

سيلفي النجوم في ندوة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير سيد أحمد

قالت الفنانة نيللي كريم، مع بداية مشوارها الفني دائماً ما كانت تبحث عن الفكرة أو الحدوتة الحلوة، وليس هدفها البحث عن القضايا كما يروج.

تأثير أعمال نيللي كريم الدرامية على المجتمع

وأشارت نيللي كريم أن لديها العديد من الأعمال الدرامية التي أحدثت تأثير كبير على المجتمع، مثل مسلسل "سجن النسا" الذي حقق وقت عرضه نجاحاً كبيراً، لافتة إلى أنه عقب نهاية عرض المسلسل دفع الكثيرين من متابعيه بتقديم تبرعات لأحد السجون الخاصة بالسيدات في مصر. واستطردت قائلة: "بعد المسلسل ناس اتبرعت بجهاز غسيل كلي في سجن السيدات". ونوهت "نيللي" في حديثها إلى مسلسل آخر أحدث تأثير على أرض الواقع وهو "تحت السيطرة " الذي عرفها على عالم الإدمان الذي لم تعرف عنه شيئاً.

ورأت نيللي، أن مسلسل تحت السيطرة من أنجح المسلسلات الإجتماعية التي قدمتها، ودخلت على ذلك بتفاعل الناس معاها في الشارع، مكملة: "الشارع بيحكوا مشاكل أصدقائهم مع الإدمان... رجل وقفني وشكرني وقالي المسلسل عرفني أن ابني عنده إدمان".

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حلقات نقاشية أخرى

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ومن المنتظر عرض حلقات نقاشية أخرى- ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي- أحدهم بعنوان "من الكتب إلى الشاشة" وتهدف إلى التقريب بين الأدب والسينما، يتحدث فيها أحمد مراد، مريم نعوم، تامر حبيب ويدير الجلسة رامي عبد الرازق. وتُعقد أيضاً حلقة نقاشية أخرى بعنوان "لقاء من جديد: السلم والثعبان" والذي أُقيم له عرض خاص مساء أمس الأحد بسينما "سيني جونة" احتفالاً بمررو 23 سنة على عرضه. ويتحدث في هذه الندوة طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحة، هاني سلامة، هشام نزيه ويدير الجلسة أندرو محسن.

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