يوسف الشريف: لهذا السبب ابتعد عن المسرح.. فما علاقة يوسف شاهين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - يشارك النجم يوسف الشريف لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي انطلقت فعالياته بحفل الافتتاح يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر على أن تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل. وتأتي مشاركة يوسف الشريف في المهرجان من خلال إحدى الندوات النقاشية بعنوان"علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور"، والتي حرصت الخليج 365 على التواجد بها لنقل وقائعها.

يوسف الشريف: أهتم بهذا الأمر في أعمالي الفنية

في بداية الندوة النقاشية المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، شدد الفنان يوسف الشريف على أهمية الموضوع الذي تطرقت له هذه الندوة، قائلاً أن موضوع تلك الندوة أمر في غاية الأهمية بالنسبة له، خاصةً وأنه في كل محطاته الفنية يوجه سؤلاً لنفسه، وهو ماهى الاستفادة التي سوف تعود للجمهور مع كل عمل فني يُعرض له، خاصةً وأن رؤية المشاهدين للعمل تختلف من شخص لآخر منهم من يعتبر أن العمل ركز الضوء على مشكلة هامة في المجتمع مثل ظاهرة البلطجة، وآخرين يرون أن العمل يروج لهذه الظاهرة.

راهنت على رقم مجهول

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ومن بين الأعمال الدرامية التي راهن على نجاحها الفنان يوسف الشريف هو مسلسل رقم مجهول، الذي أراد من خلاله تغير وجهة نظر القائمين على الصناعة تجاه المشاهد والذي اعتاد على رؤية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي أو الرومانسي. وتابع: "رقم مجهول كان موضوع جديد ومختلف رسالتة جديدة، راهنت على المشاهد اللي كان متعود على نوعية دراما معينة".

يوسف الشريف والمسرح

وخلال الندوة تحدث يوسف الشريف عن المسرح ولكن بصورة سريعة دون توضيح أي تفاصيل عن أسباب ذلك سوى الإشارة للمخرج يوسف شاهين،قائلاً: "يوسف شاهين عقدني شوية من المسرح، بس بفكر أعمل مسرح في الوقت الحالي

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