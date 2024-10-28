شام الذهبي تكشف عن إجرائها عمليتيْ تجميل في أنفها.. وهذه كانت أمنيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - كشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن إجرائها عمليتيْ تجميل في أنفها، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "doctor health"، المذاع على قناة "CBC".

شام الذهبي تكشف عن إجرائها عمليات تجميل بأنفها

تحدثت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن إجرائها عمليتيْ تجميل في أنفها حيث قالت: "عملت جراحات في أنفي مرتين، أنا أنفي كانت كبير جداً جداً، وطول عمري وأنا صغيرة كنت أحلم أكمل الـ 18 عاماً من أجل عمل إجراء تجميلي لتصغيره، لدرجة إني كنت بحط مشابك غسيل علشان تصغر بأي شكل".

وأكملت شام: "عملت التجميل أول مرة في سوريا وللأسف مكنش ناجح، أنفي أتعوج أكثر وظل يتعوج مع مرور الوقت، والمرة الثانية أجريت العملية في مصر مع دكتور رهيب، ومن أشطر الدكاترة على مستوى العالم، حسَّن لي التنفس وأعطى شكل طبيعي جداً لأنفي، لدرجة أن ناس كتير لا تلاحظ إجرائي لعملية تجميل في أنفي".

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شام الذهبي تكشف أسرار جمال بشرتها

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شام الذهبي تنقذ أصالة من الأخطاء التجميلية

وخلال الحلقة كشفتعن أسرار جمال ولمعان بشرتها، حيث قالت: "الموضوع أبسط بكتير جداً مما يعتقد الناس، باختصار تبقي صحية، تهتمي بالتغذية الجيدة، تناول ماء كثيراً، وأهم شيء بالنسبة للبشرة العناية اليومية بها، لا الاهتمام الزائد عن اللزوم والإفراط في استخدام الكريمات، ولا عدم العناية نهائياً والاكتفاء بغسل الوجه بالماء فقط".في تصريحات تلفزيونية لموقع "ET بالعربي"، كانتقد كشفت عن الأخطاء التجميلية التي تعرضت لها والدتها أصالة وكادت تؤثر على مسيرتها الفنية، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث قالت: "حدثت أشياء كثيرة جداً لأمي كانت ترند، وهي جربتها وقامت بتنفيذها بالفعل، وحصل لها أعراض جانبية سيئة جداً".

وأكملت: "صولا طفلة جداً وتصدق أي شيء يُقال لها، عندي إبرة الفنكوش تصدق، وذهبت أكثر من مرة وأجرت أكثر من إجراء نتيجتهم لم تكن جيدة، وحصل تدمير بدل التجميل". واستطردت قائلة: "مرة حقنت بوتوكس دخل في أحبالها الصوتية ولم تتمكن من الغناء، وكان عندها حفلة كبيرة أوي، واضطرت إنها تنزل تون ونص مع الفرقة الموسيقية لتتمكن من الغناء".

"بعض الأحيان" آخر أعمال أصالة الغنائية

طرحت الفنانة أصالة مؤخراً أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

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