فن ومشاهير

نسليهان أتاغول تستمتع بلحظات سعيدة في الأهرامات

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية نسليهان أتاغول، متابعيها عبر حسابها الرسمي، محموعة صور جديدة لها من رحلتها إلى مصر لحضورها ضيفة شرف من تركيا لافتتاح أحد المعارض.

وظهرت نسليهان في الصور في منطقة أهرامات الجيزة، في افتتاح معرض "الأبد هو الآن"، وبدت وهي تستمتع بوقتها في هذه المنطقة التاريخية وتستمتع بأجواء الأهرامات.

وكانت نسليهان قد شاركت متابعيها منذ وصولها إلى مصر، مجموعة صور وثقت فيها الأوقات التي تقضيها هناك، إذ ظهرت في إحدى الصور وهي تستمتع بوقتها على ضفاف نهر النيل في القاهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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