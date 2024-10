شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تنفجر بالبكاء بعد رؤية سيلين ديون بحفلها الأخير فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت النجمة البريطانية أديل بالبكاء بعد أن رأت النجمة العالمية سيلين ديون في حفلها الموسيقي الذي أقامته في لاس فيجاس، ثم تبادلت المغنيتان عناقًا عاطفيًا في مسرح الكولوسيوم في قصر سيزرز، وهو المكان الذي تم بناؤه في الأصل لإقامة ديون لأول مرة في عام 2003.

من المعروف أن أديل تعشق الأيقونة الكندية سيلين ديون، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "people".

في مقطع فيديو نشره أحد حسابات المعجبين على موقع X (تويتر سابقًا)، كانت أديل تغني أغنيتها "When We Were Young" عندما اقتربت من ديون، 56 عامًا، التي كانت متواجدة في الحفل.

بدأت أديل في البكاء عندما احتضنت ديون لبضع ثوانٍ، قبل أن تقولها بضع كلمات، بينما أمسكت المغنية الكندية وجه أديل بين يديها، ثم أمسكت ديون بيد أديل وقبلتها ولوحت المغنية البريطانية لمن يجلسون بالقرب منها قبل أن تقول بضع كلمات أخرى لديون وتعود إلى المسرح.



أديل وسيلين ديون

وفى نفس السياق أكد تقرير جديد أن النجمة العالمية سيلين ديون لديها استعداد لدخول علاقة رومانسية بعد مرور سنوات على وفاة زوجها رينيه أنجيليل، ففي السابق، ذكرت مجلة Life & Style أن سيلين وافقت على السماح لأصدقائها بترتيب علاقات مع أشخاص مختلفين.

تم تأكيد هذه التقارير مؤخرًا من قبل أحد المصادر على In Touch Weekly، الذي قال: "لقد مرت ثماني سنوات منذ وفاة رينيه، وأولادها أصبحوا أكبر سنًا وأكثر استقلالية، وهي في حالة أفضل وتضع الخطط مرة أخرى لدخول علاقة رومانسية".

المغنية العالمية سيلين ديون المعروفة بصوتها القوي لديها ثلاثة أطفال مع زوجها الراحل رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016 بعد صراعه مع سرطان الحنجرة، وأبنائها هم: رينيه تشارلز، والتوأم نيلسون وإيدي.