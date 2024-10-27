شيرين عبد الوهاب تستعد للقاء مع جمهورها عبر لايف على "تيك توك" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن لقائها بـ جمهورها ومتابعيها عبر فيديو لايف على حسابها بتطبيق "تيك توك".

وأعلنت شيرين عن لقاء سيجمعها بهم عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "يوم الخميس هكون معاكم في لايف على التيك توك عشان أرد على كل أسئلتكم"، وضم المنشور هاشتاج بعنوان "أسأل شيرين".

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب القائمة بعد تحقيقها رقمًا يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية، وأوضحت موسوعة جينيس أن شيرين واصلت مدى 11 أسبوعًا، تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجًا على منصة "بيبلبورد عربي"، إذ صعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تصالحها مؤخرًا مع شقيقها محمد عبد الوهاب بعد خلاف بينهما خلال الفترة الماضية، وقامت بالاعتذار منه ونشرت صورة أرشيفية لهما عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: " ي ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقام شقيقها محمد عبد الوهاب بالرد عليها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "أولًا إنتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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