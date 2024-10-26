شخصيتان تنفصلان عن "شراب التوت"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد كل من الممثلين التركيين كان تاشانار و شيبنام دونماز للإنفصال عن مسلسل "شراب التوت" اذ يقدمان فيه دور علاقة عاطفية بين زوجة الأب والإبن، فالشركة المنتجة كانت تلقّت الكثير من الشكاوى على مشاهدهما في العمل.



على صعيد آخر كانت قد صرّحت سيلا ترك أوغلو، بطلة "شراب التوت"، عن تفاصيل كواليس تصوير المسلسل.

وكشفت سيلا أنها بكت متأثرة بمشهد، لم يكن من المفترض أن تبكي فيه، إلا أنها انفعلت وبكت. وقالت أنها تلقت إشادة من المخرج الذي قال لها: "أنت على الطريق الصحيح".