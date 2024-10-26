هند عبد الحليم تتعرض لوعكة صحية وتثير القلق بهذه الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - كشفت الفنانة هند عبد الحليم خلال الساعات الماضية عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

نشرت هند صورة ليدها موصول بها بعض المحاليل والأدوية، وكشفت من خلالها أنها تعاني من هذه الوعكة منذ أسبوع، وكتبت تعليق على الصورة قالت فيه" "يا رب"، تم تداول هذه الصورة بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا وتمنى لها جمهورها ومحبيها الشفاء العاجل.

هند عبد الحليم كشفت في نهاية سبتمبر الماضي، عن تعرض والدها لاعب الزمالك السابق أحمد عبدالحليم لوعكة صحية شديدة، لكنها لم توضح سبب أزمته الصحية وطالبت الجمهور بالدعاء له.

هند عبد الحليم تشارك عبر قصص إنستغرام تعرضها لوعكة صحية

هند عبد الحليم والتجميل

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انفصال هند عبد الحليم

حضور مميز لهند عبد الحليم في رمضان

اتخذتخلال الفترة الماضية قراراً بإزالة الشامة من وجهها، وكشفت أن سبب خضوعها لعملية تجميل لإزالة الشامة هو أنها أصبحت تشعر بالملل عندما تنظر لوجهها في المرآة خاصةً وأن حجمها كان كبيراً جداً وكانت تخطف النظر. وبعد قرار إزالة الشامة تعرضت هند لانتقادات كثيرة من جمهورها وصلت لحد التنمر، لكنها تجاهلت الأمر وطالبت باحترام خصوصية حياتها الشخصية.هند عبد الحليم أعلنت خبر طلاقها من زوجها كريم قنديل في بداية عام 2024، وذلك بعد زواج استمر 3 سنوات، وقامت بحذف كافة الصور التي تجمعها به، ونشرت صورة لها كتبت عليها تعليقاً قالت فيه: "أيام بتمشي و ناس بتمشي و كل حاجة بتتغير حوالينا ولا يوجد شىء دائم"، وأثار هذا التعليق تساؤلات الجمهور حول انفصالها وقامت بتأكيد الخبر في التعليقات.يُذكر أنشاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تكون من 16 حلقة وتم عرضه في النصف الأول من رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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