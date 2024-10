نصيحة كيت وينسلت للنساء في هوليوود: الأخطاء مهمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - النجمة العالمية كيت وينسلت لها باع طويل مع السينما والتمثيل، جعلها واحدة من أعمدة هوليوود؛ بمسيرة فنية امتدت منذ سنوات، وطوال هذه المسيرة كان لها العديد من النجاحات والأخطاء، جعلها تُعطي دروساً للمبتدئات من النساء، ونصائح لانطلاقة قوية واستمرارية تظل لسنوات.

كيت وينسلت تكشف عن نصيحة قيمة للممثلات الجدد

حصلت كيت وينسلت على تكريم أثناء حضورها حفل Women In Film السنوي، في 24 أكتوبر، في بيفرلي هيلز، بجائزة كريستال للمناصرة في مجال السينما Crystal Award for Advocacy in Film، التي قدمتها لها زميلتها الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار.

وبعد التكريم، وفي حديثٍ لها مع مجلة People، أوضحت وينسلت أن رحلة النجاح لا تسير دائماً على نفس الوتيرة أو على خطٍ مستقيم.

وعندما سُئلت عن النصيحة التي تقدمها للنساء الأصغر سناً في الصناعة، كان لدى نجمة Mare of Easttown الكثير لتقوله، حيث قالت: "أقدم الكثير من النصائح طوال الوقت. الشيء الرئيسي الذي أقوله هو أن الأخطاء لا يتم الاحتفال بها فحسب، بل إنها مهمة أيضاً، لأنه إذا لم نرتكب أخطاء، فلن نتمكن أبداً من التعلم. وكلنا نرتكب أخطاء، ولا يوجد شيء اسمه الكمال، وأن نكون أنفسنا تماماً، لأننا إذا استطعنا أن نكون أنفسنا؛ فإننا دائماً ما نتمسك بذلك، ونحافظ على ثباتنا على الأرض".

وعن كيفية تغلب ممثلة "تيتانيك" على هذه الأخطاء، قالت وينسلت: "بصراحة، أحاول أن أحفر بعمق، وأستمر، وأؤمن بنفسي فقط". وأضافت: "أعني، هذا ما أفعله بصراحة. وأحاول ألا أكون قاسية على نفسي. أعتقد أننا النساء بشكلٍ عام قاسيات على أنفسنا طوال الوقت. إنه مضيعة رهيبة للطاقة، ولا أريد أبداً أن أنظر إلى حياتي وأفكر في نفسي، أتمنى لو كنت أكثر لطفاً مع نفسي. أريد أن أفعل ذلك الآن، وأن أفعل ذلك دائماً، لذا فهذا ما أفعله".

دور كيت وينسلت في فيلم السيرة الذاتية "لي" Lee

كان لدى كيت وينسلت حافز ودافع قوي لأداء شخصية "لي" في فيلم سيرة ذاتية، يكتشف حياة عارضة الأزياء الأمريكية التي تحولت إلى مصورة حربية أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث دافعت وينسلت عن المشروع لأكثر من عقد من الزمان وأنتجته.

يشارك وينسلت البطولة آندي سامبرج، ألكسندر سكارسجارد، ومن كتابة ليز هانا، وإخراج إلين كوراس.

أما عن "لي"، أو إليزابيث ميلر، فهي مصورة وعارضة أزياء وفنانة أمريكية، ولدت عام 1907 في نيويورك، وعاشت طفولة مأساوية. بدأت مسيرتها في عرض الأزياء أولاً مع والدها، وهو مصور هاوٍ. في عام 1927، التقت ميلر بالصدفة بالناشر كوندي ناست، الذي اكتشفها في أحد شوارع مانهاتن. أدى هذا اللقاء إلى أول اختراق كبير لميلر في عالم الموضة، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر العارضات رواجاً في ذلك العصر.

انتقلت إلى باريس عام 1929، حيث التقت بمان راي، وهو فنان ومصور سريالي. أصبحت ميلر ملهمته وحبيبته وزميلته، وأصبحت مصورة بارعة في حد ذاتها. تحولت مسيرة ميلر بشكلٍ كبير مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث انتقلت إلى لندن عام 1939، لتصبح واحدة من المراسلات الحربيات القليلات المعتمدات من قِبَل الجيش الأمريكي.

يتكون إرث ميلر من أكثر من 60 ألف صورة ووثيقة، من التصوير السريالي ومقالات الموضة إلى التصوير الصحفي والصور الشخصية في الحرب العالمية الثانية.

