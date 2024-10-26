هل ينوي الملك تشارلز استضافة حفلات الزفاف على أراضي قلعة بالمورال؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - دائماً ما تتنوع أماكن حفلات الزفاف ما بين الأماكن المغلقة والأخرى المفتوحة، ليس ذلك فحسب، بل امتدت إقامة تلك الحفلات في أماكن لم تكن في الحسبان مثل الشواطئ والأماكن التاريخية والمعالم الأثرية. وعلى هذا النحو، قد تندرج أراضي قلعة بالمورال التاريخية تحت بند أماكن إقامة حفلات الزفاف.. فهل ينوي حقاً الملك تشارلز تحويل هذا الملاذ الأسكتلندي لوجهة إقامة حفلات الزفاف؟

حقيقة تحويل قلعة بالمورال الملكية لإقامة حفلات الزفاف

يمتلك الملك تشارلز قلعة بالمورال في اسكتلندا- المعروفة كملاذ للعائلة المالكة البريطانية الصيفي لأجيال؛ حيث توفيت الملكة إليزابيث في عام 2022- وممتلكاتها التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان. وقد تزايدت التكهنات بأن الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، يسعى للحصول على إذن لتحويل مبنى على أراضي قلعة بالمورال إلى مكان لإقامة حفلات زفاف، حيث ذكرت صحيفة Times، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم إرسال طلب إلى مجلس أبردينشاير لإجراء "تغيير كبير" على مبنى الملكة- القريب من القلعة- والذي قد يسمح بإقامة حفلات الزفاف.

وفقاً للمنفذ، جاء في الطلب: "يمكن استخدام جزء مبنى الملكة من القلعة لحفلات الزفاف والعشاء والاجتماعات والمناسبات المرتبطة. قد تتضمن هذه الأحداث عروضاً حية ورقصاً حتى الساعة 12:30 صباحاً، مع أحداث نادرة طوال العام".

وبحسب ما ورد، فإن هذا الطلب يهدف إلى تعزيز سعة المبنى، الذي بُني في الثمانينيات لاستيعاب الموظفين وتم تجديده في عام 2023 لإنشاء المزيد من مساحة تناول الطعام للسياح. وستزيد الخطط من سعة المكان من 250 إلى 277 شخصاً في الداخل، ومن 40 إلى 144 شخصاً في الهواء الطلق.

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في أعقاب هذا الطلب، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في 24 أكتوبر أن هذا لا يعني أن أفراد الجمهور سيكونون قادرين على الزواج هناك. وأكدت المؤسسة الملكية لاحقاً أن هذا لم يكن هو الحال، "من المفهوم أن بالمورال، في الواقع، لديها ترخيص مناسب ساري المفعول لأكثر من 15 عاماً لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات والوظائف إذا رغبت في ذلك، ولكن لا توجد خطط للقيام بذلك تجارياً".

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قلعة بالمورال وقيمتها التاريخية

تعود ملكية قلعة بالمورال للعائلة المالكة البريطانية منذ عام 1845، حيث ضمتها الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت للممتلكات الملكية. ومن وقتها أصبحت القلعة مكاناً ليس ملاذاً فقط في قضاء الإجازة الصيفية لأفراد العائلة المالكة، بل مكاناً عاطفياً أيضاً. فيُقال إن الأمير فيليب تقدم بطلب الزواج للأميرة إليزابيث آنذاك هناك في عام 1946، وقضى الملك تشارلز والأميرة ديانا شهر العسل في القلعة في عام 1981.

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فتح أبواب قلعة بالمورال للجمهور

في وقتٍ سابق من هذا العام، ولأول مرة منذ خمسينات القرن التاسع عشر، صنع الملك تشارلز التاريخ بفتح أبواب بالمورال للجمهور، وعرض جولات بتذاكر لأول مرة. ويأتي ذلك بعد أن سُمح لأفراد العائلة المالكة سابقاً بجولات في بالمورال حول الأراضي والحدائق، لكن الوصول إلى داخل القلعة كان مقصوراً على قاعة الرقص. وحالياً يُمكن القيام بجولة إرشادية داخل المبنى التاريخي من مدخل القلعة وغرف الطعام الرئيسية والعائلية والمكتبة وغرفة الرسم وغيرها.

وتشهد هذه القلعة قضاء الملكة إليزابيث أيامها الأخيرة بها، حتى وفاتها في 8 سبتمبر عام 2022، عن عمرٍ ناهز الـ 96 عاماً.

ملحوظة: تمت الإشارة للملك تشارلز في الصورة باسم الأمير تشارلز حيث تم التقاط الصورة عام 1981.

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